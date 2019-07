Slidte hynder, mørnede gulve og gamle varmeinstallationer: 800 år gammel kirke skal restaureres

Den gamle kirke i Harndrup er ved at være så slidt, at tiden er inde til en restaurering. Men menighedsrådsformanden forsikrer om, at planen ikke er, at den gamle kirke skal moderniseres.

- Vi er ikke ude på at ødelægge og modernisere den gamle kirke. Det er en middelalderkirke, og det skal det blive ved med at være, fortæller Sys Borcher Jørgensen.

Menighedsrådet er nemlig blevet enige om, at tiden er inde til at det slidte bliver skiftet ud med noget nyt. Ikke nyt, som i moderne, men nye materialer, der vil bevare kirkens tidsånd som den er.

- Vi kunne i princippet flytte rundt på dem, men det ændrer jo ikke på, at de trænger til at blive skiftet ud, og det skulle de gerne blive nu, fortæller Sys Borcher Jørgensen, der er formand for menighedsrådet i Fjeldsted og Harndrup kirker.

De engang blå sædehynder på bænkene, er næsten mere grå end blå, og jo tættere på alteret, man kommer, jo mere synlig bliver slitagen. For det er her, folk oftest sidder.

Lang vej igen

Men processen er stadig i sin spæde opstart, og menighedsrådet skal i første omgang blive enige om, hvad det præcis er, der skal renoveres.

- Om halvandet år er der menighedsrådsvalg, og det bliver først der, de endelige beslutninger bliver truffet. Men der er nogle ting, der er mere indlysende end andre. Det er for eksempel nødvendigt at kalke væggene og der er det nødvendigt at lave en prøve, som skal sidde i et år, så det er noget vi kan gå i gang med nu, siger Sys Borcher Jørgensen.

Blandt andet mørnede gulve, gamle varmeinstallationer og slidte træværk er blandt menighedsrådsformandens ønsker over ting, der skal renoveres. Og så vil hun gerne, at man kigger på at gøre kirken lidt lysere.

- Der er meget dårligt lys for de ansatte, specielt oppe omkring alteret er præstens lys dårligt. Og så trænger kirken til nogle forbedrede varmeinstallationer. Generelt, vil jeg gerne forbedre arbejdsforholdene for de ansatte, siger Sys Borcher Jørgensen.

Alt det indhenter de råd fra provster, der har erfaring på området. Men processen er endnu lang for det bliver ifølge Sys Borcher Jørgensen højest sandsynligt en større omgang.

- Vi kan lige så godt gøre et hele på en gang, siger hun.

Og alle ansøgninger til finansieringen er endnu ikke på plads. Derfor forventer Sys Borcher Jørgensen heller ikke, at kirken lukker lige med det samme.

- Der kommer til at gå mindst to år, før vi er klar til at gå i gang, siger hun.