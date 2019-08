Skybrud har sendt alverdens skidt ud i Båring Vig: Kommunen fraråder badning de næste dage

Nordvestfyn: - Husk det gamle råd. Bad aldrig efter et skybrud.

Så kort kan det egentlig siges.

Rikke Clausen fra Middelfart Kommune har haft travlt siden onsdagens skybrud. Når regnen vælter ned i så store mængder, ender det nemlig ofte med, at hun må afsted for at pille blå badeflag ned. Og det har også været tilfældet denne gang.

- Problemet er, at i forbindelse med det vældige skybrud, har beredskabet aflastet, som det hedder, og de har pumpet kolossale mængder vand - især fra campingpladsen på Vejlby Fed - ud i havet, siger hun og forklarer, at man i vandet i Båring Vig lige nu kan se en blanding af jord, sand, planterester og alverdens skidt.

- Der er en overvejende grund til at tro, at det er forurenet. Vi kan ikke sige præcist med hvad endnu. Derfor fraråder vi badning fra 1. august til 4. august. Kommer der mere regn, er vi lige vidt og ender måske med at måtte lade skiltene (på strandene, der fraråder badning, red.) stå.

Derfor fraråder kommunen, at man hopper i vandet her. Og man bør heller ikke lade sin hun drikke af vandet - heller ikke de steder, hvor vandet er mere ferskt.

- Når det regner så meget, risikerer skidtet fra de dyr, der går langs åerne, at løbe ud i havet. Derfor skal man lade være med at være i nærheden af å-udløbene, understreger Rikke Clausen.

Fredag tager Middelfart Kommune vandprøver, og svarene på prøverne forventes at være klar i starten af næste uge.

Rikke Clausen understreger, at man er opmærksom på vandkvaliteten i hele kommunen.