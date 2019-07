Skrillingeskolens leder fratrådt: Kommunens arbejds- og miljøchef indsat til ny leder er fundet

Middelfart: Skrillingeskolen skal have ny leder. Det står klart efter, at elever og forældre tidligere på ugen blev informeret om, at den nu tidligere leder Karin Munk Pedersen ikke vender tilbage til specialskolen efter sommerferien.

I en besked lagt ud på forældre-intra fremgår det, at der er indgået en gensidig fratrædelsesordning med Karin Munk Pedersen, og at kommunens arbejds- og miljøchef Henrik Mott Frandsen overtager jobbet til stillingen er genbesat.

Der er ikke oplyst nogen årsag til fratrædelsen i beskeden på forældre-intra, og kommunens dagtilbuds- og skolechef Grete Berggren har ingen kommentarer til årsagen, da avisen kontakter hende. Hun fortæller, at der endnu ingen tidshorisont er på, hvornår en ny leder skal være ansat.

Henrik Mott Frandsen bekræfter, at han efter sommerferien indtræder som leder på Skrillingeskolen indtil en ny er fundet. Opgaven er ikke ny for arbejds- og miljøchefen, som oplyser, at det er tredje gang i år, han indtræder i en lignende opgave.