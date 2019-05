Skraldebiler dropper dieselen: - Vi har bare hældt det nye brændstof på anlægget

For at begrænse luftforureningen stopper renovationsbilerne i Middelfart nu med at køre på diesel. PR foto

For at begrænse luftforureningen stopper renovationsbilerne i Middelfart nu med at køre på diesel. Fremover vil skraldeafhentningen ske på flydende naturgas.

Middelfart: Med et stop for diesel til fordel for det renere GTL-brændstof, der er lavet på naturgas, sætter Middelfart Kommune ind for at sænke luftforureningen fra skraldebiler. Fremover vil byens skraldebiler, der hver uge henter affald hos 4000 husstande, derfor udlede markant færre skadelige partikler. Det kommer både renovationsfolkene og byens borgere til gavn, forklarer driftskoordinator, Poul Erik Fuglsang, i en pressemeddelelse. - Vi har bare hældt det nye brændstof på vores eget tankanlæg i stedet for diesel. Og da prisen stort set er den samme som almindelig diesel, er GTL-brændstof, i modsætning til for eksempel rapsolie, let at passe ind i budgettet, fortæller Poul Erik Fuglsang.

Elektrisk fremtid - Middelfart Kommune har en klar ambition om at blive en grønnere kommune, og det her er et vigtigt skridt på vejen. Med skiftet væk fra diesel til flydende naturgas sparer vi både vores skraldefolk og borgerne for en hel del af den luftforurening og dieselos, der kommer fra skraldebilernes udstødning. Og vores medarbejdere fortæller også, at de slipper for diesellugt og slet ikke længere bemærker, at de arbejder omkring en dieselbil, der kører i tomgang, tilføjer Poul Erik Fuglsang. Men fremtiden bliver med al sandsynlighed elektrisk. Imidlertid har eldrevne skraldebiler stadig en så begrænset aktionsradius, at de p.t. ikke passer ind i kommunens renovationsdrift, oplyses i pressemeddelelsen.