Skolevalg i Middelfart: Nørgaards Netfix og 350 elever samlet i Strib

Torsdag middag var alle 9. klasserne i Middelfart Kommune samlet i Stribhallen til en valgdebat op til det kommende skolevalg. Kommunens fælleselevråd havde arrangeret dagen, som bød på debat mellem ungdomspolitikere, stand-up af Martin Nørgaard fra Nørgaards Netfix og en masse ny viden om politik.

Strib: Klokken lidt i 12 torsdag formiddag åbner dørene ind til Stribhallen på Røjlemosevej, og cirka 350 9. klasseelever strømmer ind i hallen. På scenen venter 10 ungdomspolitikere spændt bag et langt bord med store navneskilte tapet fast foran. Alle 9. klasser fra hele kommunens folkeskoler er inviteret til en eftermiddag i selskab med ungdomspolitikere fra 10 forskellige partier. Invitationen kommer fra kommunens fælleselevråd, som har arrangeret dagen op til det kommende skolevalg, der finder sted 31. januar. - Det er vigtigt, at unge har en forståelse for politik, og det er super interessant, fordi vi har skolevalg snart, men mange ved ikke, hvad de forskellige partier står for, fortæller Anja Hila, formand for fælleselevrådet. Fælleselevrådet består af to repræsentanter fra hver folkeskole i Middelfart Kommune, og deres opgave er netop at løfte folkeskolen i kommunen, lave arrangementer på tværs af folkeskolerne og ikke mindst at gøre opmærksom på sig selv, som de ifølge Anja Hila kan med dette arrangement. - Det har været vigtigt, at det var interessant for eleverne. Vi vil også gerne vise os frem og samtidig vise, at man allerede nu kan starte i politik, og at det er åbent for alle, forklarer Anja Hila.

Skolevalg 2019



Statsministeren udskrev skolevalg den 13. januar og herefter følger et tre uger langt valgkamplignende undervisningsforløb. Når stemmerne er talt op om aftenen den 31. januar, offentliggøres valgresultatet som del af en valgaften på landsdækkende tv.



Skolevalg arrangeres af Folketinget og Undervisningsministeriet i samarbejde med DUF - Dansk Ungdoms Fællesråd.



Folkskolernes Fælleselevråd arrangerede dagen. I midten, Anja Hila formand for fælleselevrådet, håber, at dagen kan få de unge til at blive mere afklaret med, hvad de skal stemme til skolevalget, og at de bliver mere opmærksomme på fælleselevrådet. Foto: Peter Leth-Larsen

Skal skabe politisk interesse På alle stolene i hallen ligger et rødt og grønt kort, som de unge skal bruge under debatten. Det røde betyder nej, og det grønne svarer til ja. Ordstyrer Valdemar Pustelnik, stand-up komiker fra Nørre Aaby, spørger, om der er nogen, der allerede i dag ved, hvem de skal stemme på, og det er overvejende røde kort, der ryger til vejrs. Da Valdemar Pustelnik spørger en fra Østre Skole, hvorfor hun har valgt rød, svarer hun, at hun ikke har hørt så meget om det. Det laver de om på i dag. Et af de emner, som kommer på banen, er, hvordan og om man har tid til et fritidsjob ved siden af skolen. Politikerne griber straks godbidden fra ordstyreren, mens eleverne er lidt mere tøvende. - Vi vil gerne vise de unge, at vi tager skolevalget seriøst og have dem til at tage politisk stilling. Det er i den her alder, at den politiske dannelse starter, fortæller Anders Bo Thorsted fra Middelfart Ungdomsskole, som har været med til at arrangere valgdebatten.

Emner, der interesserer de unge, kom på banen, da ungdomspolitikere fra 10 forskellige partier debatterede i Stribhallen. Fælleselevrådet har forberedt spørgsmål, men eleverne i hallen kunne også spørge undervejs. Foto: Peter Leth-Larsen

Fokus på unge Dagen er finansieret af kommunens pengekasse for understøttende undervisning, og et af dagens fokuspunkter har været at få de unge engageret og gøre dagen interessant - ikke mindst ved brug af unge politikere. - Nogle gange tror jeg, at de formår at formidle det på en måde, som de unge forstår. De giver det mere nærvær og forståelse, forklarer Anders Bo Thorsted. Det samme mener Anja Hila. - De er tættere på vores alder, og så kan vi bedre forholde os til dem. Der er meget forskel på unge- og voksenpolitik. Nogle af dem (ungdomspolitikere red.) gik i folkeskole for fem-seks år siden, og de kan bedre sætte sig ind i det, og der er en større forståelse, siger hun. Udover en paneldebat, der skal gøre de unge klogere på politik, træder Martin Nørgaard, som de fleste unge kender fra Nørgaards Netfix på TV2 Zulu, ind på scenen og underholder med et stand-up show. - Vi ved selv, hvor hårdt det er at sidde på skolebænken, og Martin (Nørgaard red.) er med til at slutte en god dag af på en sjov måde. Så starter vi med politik og slutter af med gak og gøgl, fortæller Anders Bo Thorsted.

Torsdag blev der holdt valgdebat (i forbindelse med skolevalg 2019) for alle Middelfart kommunes 9. klasser. Ca. 350 elever mødte op i Stribhallen for at høre ungdomspolitikere fra 10 forskellige partier debattere ungdomsrelevante emner. Det var folkeskolerne fælles elevråd, som arrangerede dagen. Foto: Peter Leth-Larsen

