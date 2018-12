Skolespor: Følg stien og bliv klogere

- Strib Lokaludvalg har været glade for at kunne støtte op om det nye spor, siger næstformand Johannes Gregersen. Foto: Jan Bonde

Strib: Tag skoene og jakken på. Kom ud i naturen. Og bliv klogere på alt fra dyreliv til geografi og lokalhistorie. En fem kilometer lang sti med udgangspunkt fra Strib Skole kan blive fremtidens undervisningsmiddel for eleverne på Strib Skole. Det er i hvert fald tankerne bag et projekt, som lokaludvalg og skole samarbejder om, og som allerede til foråret kan blive til virkelighed. Det såkaldte skolespor fører eleverne væk fra skolen og ud i den fine natur omkring skolen. Gennem mosen og ned langs vandet, hvor stranden fortæller sin egen historie, inden eleverne efter fem kilometer i det fri igen vil være tilbage på skolen. - Det er et projekt, vi i lokaludvalget meget gerne støtter op om, fordi stien jo også kan bruges af borgere i almindelighed. Desuden er vi en nødvendig medspiller til fondsansøgningen, for her kan skolen ikke stå som primær ansøger, fortæller Johannes Gregersen, der er næstformand i Strib Lokaludvalg.

Madpakkehus ved fodboldbanen Udover selve stien har lokaludvalget søgt fondsmidler til et madpakkehus på det grønne område ved Gl. Slotsvej. Her er der i forvejen fodboldmål, og området grænser op til stiens indgang til Røjle mose. Johannes Gregersen har brugt en del tid på at tale med de lodsejere, der ligger langs ruten. - Det er jo helt afgørende, at de er med på den. Derfor har vi lavet nogle skriftlige aftaler med dem, så det står skrevet ned, at de giver tilladelse til, at eleverne kan benytte området. Men også, at lodsejerne kan trække den tilladelse tilbage igen, hvis de ønsker det, siger Johannes Gregersen.

En masse god natur Skolesporet henvender sig mest til de ældste elever, og det er også dem, lærerne på Strib Skole målretter undervisningsmaterialet om stien til. Men i princippet kan alle elever benytte sporet i undervisningen. Røjle mose indeholder et større vådområde med masser af plante og dyreliv. Skovbrynet og markområdet tæt på mosen har stået uberørt i mere end 50 år, og her kan man se, hvordan et område udvikler sig uden menneskelig indblanden. Stranden har sin helt egen historie og muligheder for blandt andet fiskeri og andre aktiviteter.