Skoleprojekt udviklede sig - hele Nørre Aaby fejrede grundloven med stor fest

Onsdag rykkede Fyens Stiftstidende til Nørre Aaby, hvor flere hundrede mennesker var dukket op til Grundlovsfestival. Festivalen er et skoleprojekt, der er blevet udført af elever fra Viby Efterskole.

Onsdag var sportspladsen bag Vestfynshallerne i Nørre Aaby fyldt med mennesker, der alle hyldede grundloven i rigtig festivalstemning til Grundlovsfestival. Det var samtidig rammen for avisens såkaldte 10:10-tur, hvor redaktionen var rykket ud for at få historier og inputs fra borgere i Nørre Aaby. Flere hundrede børn, voksne og unge var dukket op til en dag med musik og debat i den varme sommerhede til et professionelt arrangement. Men selvom arrangementet så professionelt ud, var det produktet af elever fra Viby Efterskoles innovationsklasses bestræbelser de seneste mange måneder. Det er nemlig de 18 elever, der går i Viby X, som klassen hedder, der har stået for alt fra at booke komiker Christian Fuhlendorff, få en hoppeborg opsat, til at skaffe sponsorater ind fra lokale virksomheder. - Det har taget mange timer, men har været det hele værd, siger Frederikke Vestergaard, der går i Viby X og har været med til at koordinere hele Grundlovsfestivalen, som havde især unge som målgruppe. Selvom der i løbet af dagen var et telt med debat om blandt andet klima og andre politiske emner, var det ikke politikken, der var i højsædet. - Vi ønskede, at det skulle være en upolitisk dag, hvor vi havde fokus på værdierne i grundloven, siger Frederikke Vestergaard. Det var derfor bevidst, at den eneste taler, der var i løbet af hele festivalen, var komikeren Christian Fuhlendorff. - Vi valgte at gå efter en, der ikke var så støvet, som kunne ramme en større målgruppe, siger Frederikke Vestergaard.

Frederikke Vestergaard er en af 18 efterskoleelver fra Viby Efterskole, der har været med til at skabe en Grundlovsfestival for hele Nørre Aaby. Foto: Sofie Højlund Rasmussen

Drømmen om en festival Det er ikke første gang, at Viby Efterskole laver et grundlovsarrangement i Nørre Aaby. Men det er første gang, at det er i et helt format, der varer en hel dag. Det var en skoleopgave, eleverne fik fra deres underviser, at de skulle arrangere og afholde årets grundlovsdag. Men at det skulle blive en festival var deres egen drøm. - I starten af skoleåret blev vi spurgt, hvad vi gerne ville have ud af Viby X-forløbet, og der var vi mange, der gerne ville lave en festival, siger Frederikke Vestergaard. Derfor valgte eleverne, at de ville stable en festival, der hyldede grundloven, på benene. Men som også havde levende musik og en hyggelig fornemmelse. Der blev nedsat grupper, der hver især skulle tage ansvar for forskellige områder som mad, debatcafe og underholdning. Tirsdag aften var de i gang til langt ud på natten for at få alle løse ender til at nå sammen, men det ser Frederikke Vestergaard bare som en del af oplevelsen. - Det er fedt at have skabt noget, der har skabt værdi for rigtige mennesker, siger hun.

Nervepirrende ansvar Frederikke Vestergaard var med i den gruppe, der skulle tage sig af koordinering, og for hende har det været en kæmpe oplevelse at tage del i. Her har hun lagt vagtplaner, søgt sponsorater og stået for en del af det økonomiske. Og selvom hun har arrangeret events før, er det her noget helt andet. - Det er første gang, jeg er med til at arrangere noget i den her størrelse og med så mange penge. Det er vildt, siger Frederikke Vestergaard. Hun kommer fra Ry og har planer om at starte på Silkeborg Gymnasium efter sommerferien. Der vil hun tage de oplevelser fra innovationsforløbet på Viby Efterskole med sig. - Jeg tror helt sikkert, det er noget jeg kan bruge fremadrettet, siger hun.