Skoleleder på Ejby Skole: - Der er aldrig en sag, der vurderes fra en stol alene

- Vigtigt er det, at Danmark for mange år siden har tilsluttet sig Salamanca-erklæringen, der kort fortalt handler om, at alle børn har ret til uddannelse i inkluderende fællesskaber. Det er derfor vores opgave som skole at sørge for, at dette bliver virkeliggjort, fortæller skoleleder på Ejby Skole Anja Lund Becker (tv).