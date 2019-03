Skoleleder og viceskoleleder i alvorlig trafikulykke: Midlertidige ledere på skolerne i Båring og Nørre Aaby

Nørre Aaby/Båring: En lastbil med en sættevogn kørte ind i en personbil på Vejlefjordbroen fredag morgen og væltede.

Det skabte store trafikale udfordringer fredagen igennem, og det har siden sat sit præg på Nørre Aaby Skole og Båring Børneunivers.

Skoleleder Martin Falk og viceskoleleder Tinna Vestergaard var begge indblandet i ulykken.

Begge er uden for kritisk tilstand og stabile, oplyser Grete Berggren, skole- og dagtilbudschef i Middelfart Kommune.

Tinna Vestergaard blev udskrevet lørdag, mens Martin Falk fortsat er indlagt på Odense Universitetshospital med kvæstelser.

Skole- og dagtilbudschefen har ikke yderligere oplysninger, men tilføjer, at ulykken skete i arbejdstiden, hvor Martin Falk og Tinna Vestergaard var på vej til et møde.

Begge vil være væk fra skolerne i en endnu ukendt periode.

Kommunen har orienteret elever, forældre og personale.

Da man endnu ikke kender en tidshorisont for, hvornår lederne er tilbage, har Middelfart Kommune uddelegeret ansvaret for Båring Børneunivers og Nørre Aaby Skole til to øvrige skoleledere.

Anders Fæster Nielsen, skoleleder på Gelsted Børneunivers, er trådt til og står for den overordnede ledelse af de to skoler.

Mens Claus Schønberg, leder på Anna Trolles Skole i Brenderup, har fået det pædagogiske ansvar.

- Jeg har holdt møder med dem og været på Nørre Aaby Skole og haft kontakt til børneuniverset (i Båring, red). De er fortrøstningsfulde med opgaven, og det er to erfarne skoleledere, lyder det fra Grete Berggren.