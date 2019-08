Skoleformand om ulovlig strejke på skole: - Lærerne er blevet frustrerede

(Præcisering: Det har tidligere fremgået af artiklen, at lærerformand Mads Alnor "tager" afstand fra arbejdsnedlæggelsen. Han oplyser, at organisationen ikke "tager" afstand, men "lægger" afstand til arbejdsnedlæggelser)

Brenderup: Fredag formiddag har lærere og pædagoger på Anna Trolles Skole i Brenderup nedlagt arbejdet for at udarbejde en skrivelse til de ansvarlige politikere i Middelfart Kommune, da man er utilfreds med, at skolen ifølge dem planlægger at spare lejrskoler og andre udflugter væk.

Skolebestyrelsesformand Claus Boje blev orienteret fredag morgen og understreger, at arbejdsnedlæggelsen ikke er en beslutning, som bestyrelsen har nikket ja til.

- Det er et personaleanliggende og har ikke noget med skolebestyrelsen at gøre. Jeg tror i bund og grund, at de er blevet frustrerede. Skolebestyrelsen er også frustreret, når vi henover en sommerferie skal spare en masse penge, siger han.

Efter skolebestyrelsesformandens oplysninger drejer besparelserne sig om kommunens tildelingsmodel, hvor Anna Trolles Skoles er blevet ramt af, at op mod en håndfuld elever fra distriktet er sendt i et specialtilbud.