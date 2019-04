Skoleelever deltager i velgørenhedsløb

Ejby: Fredag 12. april løber alle elever og lærere på Ejby Skole med i Team Rynkebyløbet.

Løbet arrangeres til fordel for børn og unge med lungesygdomme. Elever og lærere løber i en time fra klokken 12-13 på skolen. Der kommer repræsentanter fra Team Rynkeby og kigger på.

Efter løbet er der juice og frugt til deltagerne. Det er andet år i træk, at Ejby Skole deltager i løbet.

- Vi synes, at det er vigtigt at være deltagende i dette projekt. Dels fordi, at det støtter et godt formål og sætter fokus på vigtige ting. Derudover stemmer det overens med værdien om en aktiv skole, som sætter pris på bevægelse og fællesskab. Det sætter vi en værdi i på Ejby skole, siger lærer Jeppe Bovbjerg i en pressemeddelelse.

Eleverne har ugerne op til løbet fundet sponsorer, som hver især vil lave en lille donation for dem.