Skolebørnene i Middelfart cykler til skole

Middelfart: Hverdagscykling gør en stor forskel for børns sundhed og trivsel. Derfor bakker Middelfart Kommune op om Cyklistforbundets børnemotionskampagne "Alle Børn Cykler", hvor skolebørn indtil 15. september dyster om at cykle flest dage til skole og i fritiden. Cykling med hjelm tæller dobbelt.

Middelfart Kommune er blandt de i alt 32 samarbejdskommuner, der har valgt at gøre en særlig indsats for at støtte, at så mange lokale skoler som muligt cykler med.

- I skolen oplever vi, at eleverne er mere friske og klar, når de har fået frisk luft på vej til skole. Derfor synes vi, det er vigtigt, at så mange elever som muligt cykler til skole - og at forældrene støtter børnene i at tage cyklen, siger skolechef i kommunen, Grete Berggren.

I Middelfart Kommune deltager 23 klasser med i alt 587 elever fra 5 skoler i kampagnen. Årets præmie er mountainbikes i topkvalitet fra Principia til alle elever i vinderklassen.

Det forventes, at over 100.000 skolebørn på landsplan vil deltage i kampagnen, som Cyklistforbundet kører i samarbejde med Novo Nordisk.