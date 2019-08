Skilsmisser og dødsfald: Flere ringer for at få akut krisehjælp denne sommer

Nordvestfyn: Det er ikke kun turisterhvervet, der i disse uger har ekstra sved på panden, mens de fleste andre holder ferie.

Også de kommunale telefonpassere Karen Kristensen og Kirsten Andersen har rigeligt at se til.

Kommunens tilbud om at få telefonisk krisehjælp - også kaldet Akut Anonym Rådgivning - har oplevet et mindre boom i juli i forhold til samme måned sidste år.

Det fortæller leder af Familiehuset, Vibeke Qvist Kring, hvor tilbuddet hører under.

Kommunen har oplevet knap 20 procent flere henvendelser i juli i år i forhold til samme måned sidste år.

Det er især spørgsmål om skilsmisser, sorgbearbejdelse, hvis et nærtstående familiemedlem eksempelvis er gået bort og andre familieproblematikker. Samt henvendelser, der drejer sig om psykiatriske forhold.

I juli 2018 havde den akutte rådgivning 142 henvendelser, og mens der i juli i år er øget til 169 henvendelser.

- Vi har gjort et intensivt benarbejde for at få kendskab til os. Vi har været ude på skoler, på gymnasiet, produktionsskolen, foreningen for pårørende til psykisk syge, ungdomsskolen og mange forskellige steder, for at informere om tilbuddet, siger lederen, der uddyber, at en del af stigningen skyldes unge, der ringer ind, da de oplever blandt andet angst og dårligt selvværd.