Skattejagt, gør-det-selv-værksted og familielæsning: Hyggelig vinterferie på KulturØen

Middelfart: I samarbejde med Handelsstandsforeningen har biblioteket lavet en skattejagt for børn. Skattejagten begynder på KulturØen og fører rundt til butikker i og omkring gågaden.

Når alle poster er besøgt afleveres det udfyldte svarark på biblioteket i den bemandede åbningstid. Der vil være en lille præmie til dem, der gennemfører skattejagten, og desuden kan man deltage i lodtrækning om gavekort til Handelstandsforeningens butikker.

Biblioteket inviterer også Readathon for børn fra ni år. Denne gang kan hele familien deltage. Børnene og de voksne er sammen, men læser i hver deres bøger.

Den fælles familielæsning starter i Middelfartsalen på KulturØen mandag 11. februar klokken 10. Der vil være bibliotekspersonale til stede under hele arrangemente. De vil sørge for hyggelige rammer og inspiration til gode bøger for både børn og voksne.

Biblioteket sørger også for frokost, drikke og snacks undervejs indtil der rundes af klokken 16. Billetter købes på middelfartbibliotek.dk.

Hele ugen er der ubemandet værksted for de kreative. Ved kreabordet i børnebiblioteket kan man lave forskellige projekter, der er inspireret af vinteren.

I vinterferien holder biblioteket på KulturØen desuden også sin faste strikkecafé, hvor alle med lyst til at strikke har adgang. Det koster ikke noget og der er også en kop kaffe til strikkeriet. Tag strikketøjet og også gerne lysten til at snakke med onsdag 11. februar klokken 10-12.

Strikkecaféen afholdes den anden onsdag i hver måned.