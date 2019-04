Skal mindske frafald: Nu vejleder Middelfart selv sine unge

Middelfart: Kommunen har åbnet sin nye uddannelses-vejledning for borgere på 13-30 år.

Middelfart Kommune har i mange år haft et samarbejde om og med uddannelses-vejledningen UU Lillebælt, som har været drevet sammen med Fredericia Kommune siden 2004.

- Men nu flytter uddannelsesvejledningen hjem, fortæller formand for Skoleudvalget i Middelfart Kommune, Jens Backer Mogensen (S), i en pressemeddelelse.

- Da muligheden bød sig i forbindelse med en regeringsaftale, hvor det ikke længere er et krav, at uddannelses-vejledningen skal foregå i regi af UU-centre, valgte byrådet at integrere uddannelsesvejledningen i vores egen kommune forankret i Skoleudvalget, fortsætter han.

Birgitte Arnholm Mørkøre har sat et hold, som består af erfarne medarbejdere fra det tidligere UU-Lillebælt suppleret med nyansatte.

- Teamet er nu rustet til at varetage den vigtige opgave, det er at give de unge i Middelfart Kommune en grundig, individuel vejledning, så de bliver i stand til at foretage det svære uddannelsesvalg, de står overfor på et solidt grundlag, siger hun.

- Vi er klar til at levere vejledning på vore folkeskoler og på privatskolerne. Derudover følger vi de unge tæt, hvis de ikke er i kommet i uddannelse eller er faldet fra, frem til de fylder 25 år og i nogle tilfælde frem til de fylder 30 år.

Det siger Birgitte Arnholm Mørkøre.

UV-Middelfart ligger på Nytorv 9 i Middelfart.

Du kan ringe 88 88 53 15 eller skrive til uddannelsesvejledning@middelfart.dk.