Skab liv i gudstjenesten med inspirationsdag

Ejby: De Samarbejdende Sogne er klar med en inspirationsdag om at holde liv og skabe fornyelse af gudstjenesten. Det sker med værkstedet "Gudstjenesteliv", som består af Søren Andresen og Tine Illum, som er henholdsvis or­ganist og præst ved Sdr. Bjert Kirke. De har i flere år været delvist frikøbt til at arbejde med og undervise.

Inspirationsdagen finder sted lørdag 28. september klokken 9.30-15.00 i konfirmandstuen i Ejby Sognegård.

Tine Illum og Søren Andresen sætter i løbet af dagen fokus på, at hvis man ikke passer på gudstjenesten ved at lade den blive så gammeldags, at så er der ingen, der har lyst til at tage del i den. Ifølge dem skal man reformere gudstjenesten, så kirken kan bære en dyrebar tradition ind i en ny tid.

Dagen vil indeholde forskellige workshops, salmer, idéer med mere, som er lige til at tage med hjem.

Der er gratis adgang, men tilmelding er nødvendig til Jens Helbo på jenshelbo@live.dk.