Show Duo underholder på Friplejehjemmet Lillebælt

Middelfart: Friplejehjemmet Lillebælt får mandag 19. august besøg af Show Duoen Øst & West, som består af Tony FromPetersen og Henning Frydendal.

Det er plejehjemmets støtteforening, der har arrangeret deres optræden - og begge herrer har været på besøg før så sent som 3. juli, hvor Tony From holdt et foredrag om "Afrodites smukke ø Cypern".Nu kommer de to igen med et program med kendte sange og melodier, så det bliver en eftermiddag med god musik - også noget, man kan synge med på.Der er rabat til medlemmer af støtteforeningen og tilmelding senest 15. august. /exp