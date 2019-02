Sfo-fodbold: Børn fra skolefritidsordninger i den tidligere Middelfart Kommune mødtes til et to-dages stævne

Middelfart: Et fodboldstævne i Lillebæltshallerne for skolefritids-ordninger i den tidligere Middelfart Kommune er blevet holdt.

- Det har været rigtig spændende for os som personale rundt i sfo´erne at træne med børnene op til stævnet frem til nu at se, hvordan alle spillere kæmper samtidigt med, at de har overskud til at smile og bakke hinandens hold op.

Det fortæller Lars Boesen i en pressemeddelelse.

- Om tirsdagen spillede børn fra 0. og 1. klasse om de eftertragtede medaljer og pokalen. Hos drengene var det Lillebæltskolens sfo, der vandt guldet over Hyllehøjskolens sfo.

- Ligeledes var det også pigerne fra Lillebælt, der vandt guldet i en finale mellem to hold fra Lillebælt, fortæller han.

Om onsdagen var det så de store børn fra 2. og 3. klasse, der spillede.

- Her vandt Strib sfo guld ved både drengene og pigerne i to spændende finaler. I drengenes finale stod kampen mellem Hyllehøj og Strib, og ved pigerne stod kampen imellem Vestre og Strib.