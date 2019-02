Sexolog giver gode råd om kærlighedslivet

Strib: Sexolog og psykoterapeut Majbritt Grøn holder mandag 4. marts klokken 18.30 - 20.00 et foredrag om kærlighed og sex i Strib Forsamlingshus.

Det skal handle om, hvordan man kan leve med et kærlighedsforhold uden, at det seksuelle fungerer. Det kan være svært for mange, da der kan komme sygdom, ulykker og medicin ind i livet. Hvordan kommer man videre?

Desuden er der mange singler, som får deres sexlyst dækket, men mangler kærligheden. Hvor længe kan man leve med det? Det kan også være, at man bare mangler lidt inspiration til et bedre sexliv.

Majbritt Grøn vil prøve at give svarene, ligesom hun vil svare på spørgsmål under hele foredraget.

Foredraget koster 120 kroner at høre, og det vil være muligt at købe kaffe eller te med kage samt vand. Tilmelding kan ske på telefon 4118 4828 eller på mg@majbrittgron.dk