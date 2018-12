Selvtilliden fik et boost: At vinde betyder ikke alt

I år blev der for syvende gang holdt uofficielt fynsmesterskab i fodbold for specialskoler på Fyn. Omkring 300 elever fra 15 skoler var torsdag samlet i Lillebæltshallerne for at spille fodbold i fællesskab med andre specialskolebørn.

15-årige Marko Dyrmose Huss går i 9. klasse på Natur- og Helhedsskolen Billesbølle. I år er fjerde gang, at han er med til mesterskabet, og han mener helt sikkert også, at han skal være med til mesterskabet næste år.

- Vi bliver da glade, hvis vi vinder. Nu kan jeg ikke snakke for de andre, men på min egne vegne, er det bedre at have en god dag og tabe end at have en dårlig dag og vinde. Det er selvfølgelig fedt at have en god og vinde, men jeg vil hellere have en god dag - så kan man altid vinde en anden gang.

Middelfart: På den ene bane i hallen flyver Marko Dyrmose Huus rundt blandt de syv andre spillere. Han gør alt for at få fat på bolden og føre den ned i den anden ende mod målet. Han misser, men får et klap på skulderen af en holdkammerat og spiller videre.

Det var syvende år, at der blev afholdt uofficielt fynsmesterskab i fodbold for specialskoler. I år deltog 15 specialskoler med 37 hold, hvilket samlede omkring 300 børn i Lillebæltshallerne torsdag formiddag.I år har der været pengedonationer for omkring 50.000 kroner, hvor de 33.000 af dem er gået til hættetrøjer til alle eleverne. Derudover var der 88 sponsorer, der havde doneret præmier for mellem 250.000 og 300.000 kroner, som eleverne kunne vinde, hvis de for eksempel scorede et mål eller var en god kammerat på banen. Eleverne spillede i en A-række, B-række, C-række, U12-række og en pige-række. For hver række blev der udnævnt en dagens ven, som vinder en klassetur til blandt andet Lalandia eller en valgfri OB-kamp.

Torsdag formiddag var 15 specialskoler fra Fyn samlet i Lillebæltshallerne for at spille fodbold mod hinanden. Foto: Mette Mørk

- Der er en fed stemning, og så er der et godt fællesskab og sammenhold. Jeg startede ud med ikke at kende nogen for fire år siden, men nu kender jeg rigtig mange.

Jonas Frederiksen (tv.) er med til mesterskabet for tredje år i streg, mens det er fjerde gang, at Marko Dyrmose Huus er med til at kæmpe for sin skole. Foto: Mette Mørk

Eleverne samler selv ind

Siden før efterårsferien har eleverne på Natur- og Helhedsskolen Billesbølle været med til at samle sponsorpræmier ind, hvilket er endt med præmier fra 88 sponsorer til en værdi på omkring 300.000 kroner. Marko Dyrmose Huus har dog ikke kun samlet ind i skoletiden. Han har også brugt tid uden for skolen til at samle ind til præmiebordene.

- De sidste fire år har jeg været nede i Spar i den by, hvor jeg bor, og der har jeg fået både slik og sodavand med som gaver hver gang.

Og som årene er gået, er Marko Dyrmose Huus også blevet bedre til selv at henvende sig de til forskellige sponsorer.

- I starten havde jeg altid Brian (lærer på Natur- og Helhedsskolen Billesbølle, red.) med inde for at spørge om sponsorpræmier, men nu synes jeg, at det er underligt, hvis han går med, for nu har jeg vænnet mig til det. Jeg synes bare, at det er fedt, at de gider at sponsorere os.

Tilbage på banen tonser Marko Dyrmose Huus videre. "Duuut" lyder det ud i hallen. Kampen af slut. Marko Dyrmose Huss og hans hold taber den her kamp, men da de er kommet over på den anden side af banderne, giver de hinanden en highfive og et klap på skulderen. Der er stadig tre kampe og tre forsøg endnu til at vinde en af de mange præmier. Men så længe, det har været en god dag, betyder præmierne ikke så meget for Marko Dyrmose Huus.