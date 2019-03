Seks uger efter ildens hærgen: Værtshus åbner onsdag med brandgodt tilbud

En af de sidste opgaver for Henrik Rasmussen har været at rengøre de gamle Middelfart-malerier, som vil være på deres gamle pladser på væggene, når Guldkronen genåbner på onsdag. Foto: Peter Leth-Larsen

Der er brændende kærlighed, røget brie, brændevin og en fadøl at slukke efter med for bare 100 kroner, når Guldkronen slår dørene op efter seks ugers brandlukning.

Middelfart: Selv om det var en voldsom oplevelse for begge, da røgen væltede op af taget på Guldkronen den 11. februar, så har hverken Lotte eller Henrik Rasmussen mistet deres gode humør i den efterfølgende genopbygningsperiode. Det fremgår også, når de onsdag genåbner med, hvad de selv betegner som et brandgodt tilbud bestående af brændende kærlighed, røget brie, brændevin og en fadøl at skylle efter med for 100 kroner. - Jeg har det bedst, når jeg gør noget praktisk. Og allerede om aftenen begyndte jeg at ringe rundt til folk for at aflyse reservationer i selskabslokalet ovenpå og i værtshuset. Sådan har det også været de sidste seks uger, hvor jeg har koncentreret mig om, at alt det praktiske med kontakt til håndværkere, kunder der har ringet og alle dem, der har ringet og spurgt, hvordan vi havde det, fortæller Henrik Rasmussen, der aldrig har haft så travlt som under lukningen. - Normalt lader jeg min telefon hver fjerde dag, de sidste seks uger har den ligget til ladning hver aften, fortæller Henrik Rasmussen.

Vi har det som to galopheste, der står toptunet i startboksen og tripper for at komme i gang. Henrik Rasmussen, restauratør på Guldkronen.

- Når nu det skulle være, så får vi et bedre værtshus end før branden, siger Henrik Rasmussen og nævner som eksempel lejligheden på førstesalen. Den indrettes som et stort rum med loft til kip og plads til 60 mennesker. Foto: Peter Leth-Larsen

Som to galopheste i startboksen Hustruen Lotte har også været på værtshuset hver dag, som om det var åbent. - De seks uger er egentlig fløjet af sted, selv om jeg har savnet kontakten med kunderne rigtig meget, derfor glæder jeg mig også helt vildt til på onsdag, fortæller hun, mens hun læser korrektur på den genåbningsannoncen, der skal i Melfar Posten. - Ja, vi har det som to galopheste, der står toptunet i startboksen og tripper for at komme i gang, fortæller Henrik Rasmussen, der håber, at taget når at blive klar, så det kun er det indvendige på førstesalen, der mangler, når sæsonen for udeservering og musik på torvet begynder.

Trappen til førstesalen rettes ud til glæde for både personale og gæster. Foto: Peter Leth-Larsen

Fra 25 til 60 gæster Der er som bekendt sjældent noget, der er så skidt, at det ikke er godt for noget. Branden betyder nemlig, at Guldkronen får en langt bedre udnyttelse af lejligheden på førstesalen, som blev inddraget til selskabslokale i forbindelse med sidste års nye tilbygning ud mod Havnegade. Den nedbrændte førstesal indrettes nu som et stort rum med loft til kip og plads til 60 spisende gæster, der både kan kikke ud mod Torvet og Lillebælt samt anretterkøkken og to nye toiletter. Samtidig etableres en vareelevator op til førstesalen, ligesom trappen rettes til glæde for både personalet og gæsterne. - Der er jo ingen, der ønsker en brand, men når nu det er sket, så ender vi med at få nogle meget bedre rammer for både personale og gæster. Når førstesalen er klar til sommer, har vi faktisk et værtshus og en frokostrestaurant med plads til over 200 siddende gæster, de fleste med udsigt til Lillebælt. Det er da ikke så ringe, siger Henrik Rasmussen.

Værtshuset Guldkronen, som 11. februar måtte lukke efter en brand i tagetagen, er klar til atter at slå dørene op for gæster. Det sker på onsdag, hvor der bliver disket op med brændende kærlighed - meget apropos - og kolde fadøl, fortæller krofatter Henrik Rasmussen. Foto: Peter Leth-Larsen

Alt som det plejer Mens førstesalen ikke bliver til at kende igen, så har ambitionen i værtshuset nedenunder været at bevare alt, som det var, før ilden brød ud under en reparation af tagpappet. - "Hvad fa'en har I haft lukket for i seks uger?". Det skulle gerne være folk første indskydelse, når de træder ind ad døren. Med undtagelse af et nyt egetræsparket-gulv i krostuen, som det der ligger i tilbygningen, vil alt være som før branden, lover Henrik Rasmussen.