Sejlere raser over kommune: - Hvorfor skal vi ofres for nyt dykkercenter?

Middelfart Sejlforening føler sig ført bag lyset af Middelfart Kommune som de mener, vil deportere klubben til fordel for et nyt dykkercenter nedenfor kirkegården bag Lillebæltsværftet. Foreningen, som snart bliver 100 år, fik papir på at kunne råde over et 400 kvadratmeter stort areal allerede i 1954. Her tidligere og nuværende bestyrelsesmedlemmer. Foto: Peter Leth-Larsen