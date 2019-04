Se vinderne: Her er årets ungdomstalent og årets frivillige leder i kommunen

Middelfart: Unge som ældre var tirsdag aften samlet for at hylde de dedikerede, passionerede og engagerede idrætsfolk fra Middelfart Kommune. De personer, som lige giver en tand ekstra for at nå i mål. Aftenen var sat i stand af Middelfart Byråd for at hædre de idrætsfolk i kommunen, som har opnået en medalje ved verdensmesterskaber, europamesterskaber, nordiske mesterskaber, danmarksmesterskaber eller er blevet fynsmester. Borgmester Johannes Lundsfryd Jensen (S) åbnede arrangementet for de mange fremmødte idrætsudøvere.

- Jeg er ikke er i tvivl om, at I bliver drevet af kærligheden til og passionen for jeres sport, og at det for mange af jer er motivation nok i sig selv. Men det er alligevel vigtigt, at I bliver anerkendt, når I har leveret en præstation udover det sædvanlige. Det giver nemlig mod på mere og motivation til at blive endnu bedre, fortalte han og fortsatte:

- Det er blandt andet derfor, at vi har valgt at markere jeres præstationer i en ny ramme her på Rådhuset. Vi vil gerne signalere, at jeres indsats og resultater er noget særligt, og at I er rollemodeller og gode eksempler for andre.

Middelfart Kommune har valgt at investere en million kroner i foreningslivet, som blandt andet går til at støtte foreningerne direkte, store som små, heriblandt Lillebælt Halvmaraton.