- Da far havde købt bussen, fortalte han alle naboerne, at han ville køre til Gardersøen med alle dem, der ville med.

Købte bussen for 500 kroner

Bussen kom dog aldrig til Italien. Faktisk kom den aldrig ud at køre igen, men Erik Storgaard og de andre frivillige fra Sporvejsmuseet skal bruge flere af bussens gamle reservedele, så lidt af den igen kommer ud på landevejene.

Bussen er en gammel Triangel-bus, som blev produceret på en fabrik i Odense omkring 1930. Den har sandsynligvis kørt rundt på Fyn i 20 års tid, hvorefter Nina Pedersen og Frants Jørgensens far købte den.

Siden har bussen stået på familiens ejendom på Store Landevej ved Indslev under et eternittag. Selv om den for det utrænede øje ser temmelig medtaget ud, så er reservedelene så velbevarede, at de sagtens kan bruges og sættes på en anden Triangel-bus, som står og venter på delene på museet på Sjælland.

- Selvfølgelig er der en del, der skal til skrot, men bussen er faktisk i fornuftig stand. Det har været svært at vurdere, hvordan undervognens har været, fordi den har stået sunket ned i jorden, siger Morten Storgaard, som er søn af Erik Storgaard.

Morten Storgaard stikker nysgerrigt hovedet op under bussens front, da den er placeret på lastbilen, og konstaterer, at undervognen ser ud til at have det fint.

Bussen har Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm købt af ejerne for 500 kroner.