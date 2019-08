Se videoen: Assens-borgmester vandt kørestolsræs i Middelfart

Kapløbet begyndte med tre prøverunder, hvor de tre politikere fik lov at øve sig i kørestolene ved at manøvrere uden om en række kegler på torvet. Herefter kom den afgørende runde, hvor de skulle se, hvem der hurtigst kunne komme fra Nytorv, over forbi Kvickly på den anden side af vejen, rundt om rådhuset og tilbage til startpunktet på torvet.

Det skete under et arrangement til fordel for unge med handicap, som Dansk Handicap Forbunds Lillebælt-afdeling stod i spidsen for.

Søren Steen Andersen viste sig at være stærkt overlegen både i prøverunden, som kan klarede på et minut og 17 sekunder, og den efterfølgende, afgørende runde, hvor han nåede i mål, før hans to modstandere endnu var kommet til syne bag rådhuset.

- Jeg kom kun for at deltage og ikke for at vinde, men når man er i det, skal man selvfølgelig give den en skalle, sagde han og fortalte, at han da også godt kunne mærke i skuldrene, at han havde givet den gas.

Løbets andenplads gik til Susanne Eilersen, mens det blev Middelfart Kommunes Ulla Sørensen, der kom sidst i mål.

Efter kørestolsræset fortsatte dagen med oplæg fra Ulla Sørensen, formand for Ungdomskredsen i Dansk Handicap Forbund Zakaria Naser og Susanne Olsen, som er formand for Dansk Handicap Forbund.