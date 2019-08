Se videoen: Absurd gadeteater spærrede trafikken og fik publikum til at hyle af grin

Festlig Fredag i Middelfart bød på et festfyrværkeri af underholdning, smagsprøver klimadiskussioner, gøgl, dans og gadeteater og meget andet i en stor skønsom forvirring. Her er det "Mama's Funderal" - et begravelsesoptog af de helt særlige med teatergruppen Cie Cacahuète - som satte scenen i byens gader. Foto: Peter Leth-Larsen