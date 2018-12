Se video: Frustrerede dagplejere i aktion til borgermøde

Gelsted: Mandagens planlagte borgermøde på Gelsted Skole - forud for et byrådsmøde - skulle først og fremmest handle om byens udvikling herunder byggegrunde, mulige udstykninger og tiltrækning af børnefamilier.

Men en gruppe oprørte kommunale dagplejere rejste sig og fik den første knap halve time af mødet til at handle om fyringer og langtidssygemeldinger, der i øjeblikket fylder i dagplejen.

Dagplejer Anita Hansen stillede sig i front for opråbet, da hun begyndte at læse op af et flere sider langt dokument, der mest af alt fremhævede, hvordan dagplejerne generelt arbejder og uddanner sig.

Det fik kommunaldirektør Steen Vinderslev til flere gange at bede de kommunale dagplejere til at runde af, da borgermødet først og fremmest var tiltænkt en debat om udvikling af Gelsted.

Flere politikere kommenterede efterfølgende "protesten".

- Jeg har ladet mig fortælle, at flere og flere henover landet vælger vuggestue. Det kan vi ikke sidde overhørig. Jeg taler ikke for, at det hele skal være vuggestue - det er rigtig godt med en vifte, og vi har mange dagplejere, konstaterede Peter Storm (S) blandt andet.

Lars Vigsø, formand for Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget, lagde sig i samme spor:

- Vi har politisk oplevet et pres på, at forældre gerne vil have deres børn i vuggestue. Det er også en af grundene til, at vi har lavet flere vuggestuepladser, sagde udvalgsformanden, der i øvrigt satte streg under, at han taler dagplejen op de steder, han kommer.

Dagtilbuds- og skolechef i Middelfart Kommune, Grete Berggren, lagde vægt på, at forældre, der ønsker dagplejen som førsteprioritet, også får pladsen.

- Vi har dagplejepladser, som ikke er fyldt op, derfor går vi også ind og laver en kapacitetstilpasning, sagde dagtilbuds- og skolechefen blandt andet.

Hun tilføjede dog, at man først har sagt dagplejere op fra 1. juni (2019, red.).

- Så der er taget højde for, at vi også har nogle langtidssygemeldinger, supplerede hun, hvorefter borgermødet fortsatte som planlagt.

Chef for kommunens afdeling for læring, kultur og fritid, Birgitte Mikkelsen, oplyste efterfølgende, at kommunen i øjeblikket har opsagt fire dagplejere ud af de i alt 100 dagplejere i kommunen.