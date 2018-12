Se turen i billeder: Redaktionen flyttede på plejehjem, i møbelbutik og ind på en brandstation

Første stop på vores tur var i Gelsted. Vi slog os ned på skolen mandag den 3. december, hvorfra vi blandt andet skrev historien om Genbrugsbutikken Gelsted, som var meget bekymret for Middelfart Kommunes planer om at lave om på genbrugsstrukturen. På genbrugspladsen mødte vi Shane Traynor, som ikke var i tvivl om, at en lukning af pladsen ville have konsekvenser for ham. Foto: Peter Leth-Larsen

I starten af december tog vi på Melfar Posten og Fyens Stiftstidendes redaktion i Middelfart computerne under armene og flyttede redaktionen ud i kommunen. Det kom der en helt masse historie og gode snakke ud af. Her kan du se et udpluk af det, vi oplevede og møde nogle af de mennesker, vi mødte på vores tur.

Den aften var der både borgermøde og byrådsmøde på skolen. Under borgermødet rejste flere frustrerede dagplejere sig op for at gøre opmærksom på de fyringer og langtidssygemeldinger, der i øjeblikket fylder i dagplejen. Foto: Daniel Kofoed

Tirsdag den 4. december var vi på besøg hos Danmarks mindste varmeværk - Føns Nærvarme. Her blev det blandt andet til historien om Birte og Mogens, som har det lille varmeværk liggende i baghaven. Redaktionen havde æren af at arbejde lige ved siden af de store pumper. Foto: Peter Leth-Larsen

- Vi blev enige om, at lokalerne var blevet for små til, at vi kunne bruge dem til landbrug igen, så derfor ville vi hellere end gerne leje dem ud til fjernvarmeprojektet, siger Birte Holmgaard. Foto: Peter Leth-Larsen

Onsdag flyttede vi ind hos Erik Petersen og FDB-Møbler i Strib. Det viste sig at være en rigtig god idé, for mange kom forbi med input til historier om især trafik. Dem samlede vi sammen og bad kommunens vejchef Uffe Høybøy forholde sig til. Foto: Jan Bonde

Det var langt fra det eneste, vi fik med hjem fra Strib. Vi var blandt andet på besøg i Staurby Skov, hvor elever fra produktionsskolen hjælper med at udbygge mountainbikesporet. Foto: Sofie Secher Karlsen

Torsdag den 6. december rykkede avisens lokaljournalister ind bag murene hos den statslige Gældsstyrelse, og flere end 40 trofaste avislæsere fik et unikt indblik i, hvordan styrelsen fra hovedsædet arbejder med at inddrive gæld for milliarder. Foto: Peter Leth-Larsen

Fredag stod i julens tegn, da vi rykkede ind på Humlemagasinet i Harndrup. Her havde vi selskab af Peder Pedersen (tv), som kunne fortælle, at magasinet i det nye år har ansat sin første lønnede medarbejder til at fremtidssikre haven. Foto: Peter Leth-Larsen

Den årlige juleeksplosion har ramt Humlemagasinet, som igen i år er klædt i så meget julepynt og julestads, at de fleste taber kæben i det øjeblik, de træder indenfor døren. Et sansebombardement af julekugler, engle, nisser og flag rammer én lige i smasken, og midt i det hele troner Peder Pedersen i al hurlumhejet. Foto: Peter Leth-Larsen

På biblioteket i Nørre Aaby tog vi fat i byens udfordringer med unge, som keder sig og derfor udøver hærværk. Af samme årsag har biblioteket de seneste uger været lukket uden for bemandet åbningstid. Foto: Peter Leth-Larsen

Om eftermiddagen dukkede formanden for Middelfart Kommunes Billedkunstråd op med en opfordring til de unge i Nørre Aaby - "Lad os skabe kunst i stedet for ballade". Foto: Sofie Secher Karlsen

Også Knud Nyholm kiggede forbi biblioteket. Han ville gerne have en snak om oliepumpen i Nørre Aaby, som står overfor at skulle renoveres. Foto: Sofie Secher Karlsen

Til Store Netværksdag på Park Hotel mødte vi Vibeke Marxen, filialdirektør i Sparekassen Fyn, der har siddet på direktørposten i halvandet år. Den 54-årige direktør tog en fridag fra filialen med fem ansatte for at tage på sin første netværksdag. Hun fik det store smil på læben, da hun svarede på spørgsmålet, om det går fremad i den lokale finansverden.Foto: Daniel Kofoed

Hans Haahr Lund kommer i år til at fejre jul på plejehjem for første gang. Efter et sygehusophold flyttede den knap 92-årige mand efter eget ønske ind på ældrecentret Egebo i Ejby i september. Ham mødte vi til en snak om beslutningen om at flytte på plejehjem, da vi flyttede ind på Egebo i Ejby den 12. december. Foto: Peter Leth-Larsen

91-årige Marie Andersen har boet på Egebo i Ejby i 12 år. Lejligheden havde hun pyntet op til jul, da vi var på besøg. Foto: Peter Leth-Larsen

Lilly Jørgensen og Elin Svensen interesserer sig for ældreområdet Middelfart Kommune og onsdag den 12. december havde de lejlighed til at gå senior- og velfærdschef i kommunen Kitt Lysén Pedersen på klingen under et besøg på ældrecentret Egebo i Ejby. Foto: Peter Leth-Larsen

Den hæderkronede Kalundgaard midt i Båring er forvandlet til et pulserende erhvervscenter med tre virksomheder, der tilsammen trækker flere end 40 arbejdspladser, som folk pendler til fra det meste af landet. Her flyttede vi ind torsdag den 13. december. Foto: Peter Leth-Larsen

Asperup Kirke skal renoveres indvendig. Prædikestol og alter er sendt til restaurering og kirken skal have nyt teglgulv, fortæller sognepræst Anders Horne Henriksen. Foto: Peter Leth-Larsen

Fredag var der børnehavebørn på besøg på brandstationen i Ejby, hvor der var arrangeret fremvisning af brandbiler og demonstration i, hvordan brandmændene redder en, der sidder fastklemt i en bil. Foto: Peter Leth-Larsen

Med os rundt på turen havde vi vores fotograf Peter Leth-Larsen, som aldrig er bleg for at smide sig på maven, hvis billedet kræver det. Her ligger han på parkeringspladsen foran brandstationen i Ejby. Foto: Sofie Secher Karlsen