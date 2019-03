Se kortet: Flere tilfælde end normalt - her er nye sager om ridsede biler

Fyns Politi: Flere sager, end vi plejer

I sidste uge var det den 24-årige Malte Jessien Pedersen, der viste billeder af sin sorte Mitsubishi Lancer fra 2008, der blev ridset overalt, og han frygtede, den ville blive totalskadet. Han havde samtidig postet en del penge i den.

Siden starten af marts er køretøjer både blevet smurt ind i flødeskum, har fået dybe ridser, dæk er blevet sprættet op og et sidespejl er sparket af. Onsdag aften måtte Fyns Politi sende en VW Passat-patruljevogn til rensning, efter nogen har malet graffiti og hagekors ud over hele bilen, da betjente var på opgave i området omkring Assensvej i Middelfart.

Leder af Fyns Politis straffelovsafdeling, Claus Andkjær, bekræfter, at ordensmagten har registreret flere tilfælde af hærværk end normalt.

- Vi har oplevet flere sager i marts, end vi plejer, men jeg kan umiddelbart ikke se, det er en tendens.

Siden december har den slags tilfælde af hærværk i kommunen ifølge Claus Andkjær typisk ligget på en til seks om måneden.

- Det virker umotiveret. Størstedelen er i Middelfart midtby, men ellers er det spredt, konstaterer Claus Andkjær, der kommer med et par gode råd:

- Hvis folk benytter sig af offentlige områder, står bilerne mere udsatte, end hvis de står synligt under gadebelysning eller andet. Det vil muligvis minimere risikoen for, at det lige er den bil, der bliver ramt, siger lederen af politiets straffelovsafdeling, der ellers opfordrer folk til at være ekstra opmærksomme.

Hvis man har oplysninger, der kan hjælpe med at opklare sagerne, kan man kontakte Fyns Politi på 114.