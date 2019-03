Se jubelscenerne: Middelfart HK sikrer sig oprykning med ny storsejr

Det er de færreste, der kan blære sig med at sikre sig oprykning hele tre runder før tid, men det er ikke desto mindre, hvad Middelfart HK kan. De mange tilskuere så et Middelfart-hold, der startede kampen som lyn og torden, og efter fire minutter hamrede Anders Johansen kuglen i nettet til 3-0.

Middelfart var i kontrol, og det var kun et spørgsmål om tid, før champagnepropperne og jublen kunne bryde løs. Og det kunne den endelig, da tiden løb ud, og Middelfart-spillerne kunne kigge op på måltavlen, og se at der stod 33-21 i Middelfart favør.

Gæsternes syv-mod-seks-spil fungerede overhovedet ikke, hvilket også betød, at hjemmeholdet fik en masse nemme scoringer i tomt mål. Middelfart førte også med overbevisende 17-11 ved pausen, og He-Ry havde ikke meget at komme med.

Frem med guldhåret

Og så kom guldhåret ellers på både spillere og trænere, mens publikum kunne rejse sig og hylde de lokale helte, der i næste sæson skal spille i 3. division.

Der bliver Middelfart højst sandsynligt matchet mere, end de er blevet i denne sæson, og det var en glad Middelfart-træner, Søren Hougaard, vi mødte efter kampens afslutning.

- Det betyder, at vi får noget at se til næste år, og så tror jeg, at vi får en spiller eller to til, der gør, at vi kommer til at ligge i den sjove ende i 3. division, lød det fra en optimistisk og forståelig glad MHK-træner.

Der resterer fortsat tre kampe i sæsonen for Middelfart HK, og næste kamp er på søndag ude mod Langeskov.