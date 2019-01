Se de drivvåde billeder: Ny hundeskov blev indviet med bjæf og mudder i pelsen

Mange våde men glade hunde og deres ejere var søndag mødt op til den officielle indvielse af den nye hundeskov i Staurby Skov.

Staurby Skov: Regnen silede ned, da den nye hundeskov i Staurby Skov søndag den 27. januar blev indviet med kaffe, borgmestertale og høje bjæf. Heldigvis var langt de fleste tobenede trukket i regntøjet, mens dem med fire ben utålmodigt ventede på at få lov at lege. Området ved indgangen til den 200 kvadratmeter store hvalpegård var fyldt med hunde og deres ejere klokken 10, da borgmester Johannes Lundsfryd (S) erklærede skoven for officielt åben. Mange af de fremmødte havde dog allerede taget skoven og dens hundevenlige faciliteter i brug flere uger tidligere, og der var mange, der havde rosende ord tilovers for den hundeskov, som nu er den største på Vestfyn. - Det er skønt med sådan et dejligt sted, hvor hundene kan løbe uden snor. Vi har allerede brugt det flere gange, og vi er meget tilfredse. Jeg har hørt, at der også bliver lavet toiletter herude, så det er virkelig et brugbart område, fortalte Annette Bech Hansen, som havde labradoren Gunger med. Skoven er 5,7 hektar - eller det, der svarer til omkring otte fodboldbaner. Der er sat hegn op hele vejen rundt, ligesom der er en indhegnet hvalpegård på 200 kvadratmeter. Derudover er der opstillet borde, bænke og skraldespande i skoven.

Værd at vide om hundeskoven: Skoven har en god længde og mange gemmesteder, der gør træning attraktivt for civile hundefører- og politihundeforeninger. I perioden fra 1. april til 30. september er hundeskoven derfor lukket på tirsdage fra klokken 16 til solnedgang på grund hundetræning i foreningsregi. Til gengæld bidrager foreningerne ved for eksempel at tjekke hegn, male bænke, passe hvalpegård og hundelegeplads. Her kan hundeskoven ved Ejby eller ved Middelfart Marina benyttes i stedet.





Og i 2019 kommer der endnu en ny hundeskov ved Nørre Aaby. Midt i hundeskoven ligger et cirka 3000 år gammelt spor fra vores forfædre nemlig en stor bronzealderhøj, hvor en konge eller høvding måske ligger begravet.





Regler: Hunde skal føres i snor, når de ikke befinder sig inden for indhegningen. Hundeskoven er for alle, og det er derfor vigtigt at vise hensyn til hinanden og naturen. Hundene må løbe frit - altså uden snor - i indhegningen, så længe de stadig er under kontrol. Forstået på den måde, at de skal kunne kaldes til af ejeren.



Kilde: Middelfart Kommune

Boxerhvalpen Karla havde svært ved at vente på, at borgmester Johannes Lundsfryd (S) blev færdig med sin tale, så hun kunne få lov at tumle med de andre hvalpe. Foto: Sofie Secher Karlsen

Se videoen: Hvalpen Karla og de andre kunne ikke vente på, at borgmestertalen var slut

Parkeringsudfordringer Hundeskoven i Staurby Skov er dog allerede løbet ind i den første udfordring. Skoven er nemlig så populær, at hunde og ejere kommer langvejs fra, og det betyder, at der ofte ikke er parkeringspladser nok på pladsen på Strib Landevej. Det var da også tydeligt søndag, hvor flere måtte se sig nødsaget til at parkere i rabatten langs vejen. Morten Pedersen havde også taget bilen, selvom der ikke er mere end en kilometer fra hjemmet i Strib til hundeskoven. Erfaringen siger nemlig allerede, at familiens nysgerrige boxerhvalp Karla ikke har meget krudt tilbage, når hun har tumlet med de andre hvalpe i hvalpegården. - Vi havde måske som de eneste ikke hørt, at der skulle laves en hundeskov herude. Derfor undrede vi os over de mange parkerede biler, når vi kørte forbi, siger Morten Pedersen og fortæller, at han især er glad for den indhegnede gård til hvalpene. - Det er noget andet, når hundene møder hinanden uden snor, og i hvalpegården kan Karla tumle rundt med de andre hvalpe og lære, hvordan hun skal omgås andre hunde.

Annette Bech Hansen og labradoren Gunger havde tyvstartet fornøjelserne og allerede besøgt den nye hundeskov flere gange før den officielle indvielse. Foto: Sofie Secher Karlsen

Flere fra den lokale presse var dukket op for at bevidne den officielle åbning af den allerede populære hundeskov i Staurby Skov. Her har en fotograf fået selskab af ni-årige Tyson. Foto: Sofie Secher Karlsen

Både store og små var efter få minutter i hundeskoven smurt ind i mudder. Foto: Sofie Secher Karlsen

Den silende regn var kold for de mindste. Foto: Sofie Secher Karlsen

Mange våde men glade hunde og deres ejere var søndag mødt op til den officielle indvielse af den nye hundeskov i Staurby Skov. Foto: Sofie Secher Karlsen

Efter et besøg i hundeskoven, var det sandsynligvis ikke alle hunde, der kunne slippe for et bad. Foto: Sofie Secher Karlsen

- Vi havde måske som de eneste ikke hørt, at der skulle laves en hundeskov herude. Derfor undrede vi os over de mange parkerede biler, når vi kørte forbi, siger Martin Petersen og fortæller, at han især er glad for den indhegnede gård til hvalpene. Foto: Sofie Secher Karlsen