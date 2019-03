Middelfart: Dybe ridser overalt på 24-årige Malte Jessien Pedersens sorte Mitsubishi Lancer fra 2008 kan komme til at koste den unge mand dyrt.

Natten mellem tirsdag klokken 22 og onsdag klokken 3.30 var en eller flere ukendte gerningsmænd på spil med en skarp genstand, da bilen holdt parkeret ved boligkomplekset Skovgården i Middelfart.

Nu står den 24-årige bilejer med udsigt til en mulig stor regning, hvis ikke forsikringsselskabet kommer ham til undsætning.

Han kører til træf og udstillinger med bilen og har postet i omegnen af 60-70.000 kroner i udstyr i den.

- Det er træls. Jeg har brugt så mange timer på den bil. Jeg har ikke snakket med taksatoren endnu, men ud fra det, min mekaniker har sagt, risikerer jeg, at bilen bliver kaldt totalskadet, fortæller Malte Jessien Pedersen, der i kraft af sin unge alder står med en relativ høj selvrisiko.

Han frygter, at han i sidste ende kommer til at stå med en dyr regning til lakering og selvrisiko.

- Det kan i sidste ende komme til at koste mig 45.000 kroner. Folk skal lade være med at pille ved andres ting, siger Malte Jessien Pedersen, der har anmeldt episoden til politiet, men ikke har de store forhåbninger til, at sagen bliver opklaret.

Hvis man har oplysninger i sagen, kan man kontakte Fyns Politi på 114.