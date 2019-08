Se billederne: Stor opbakning til jazzfestival i skæbneår

2019 er et skæbneår for Middelfart Jazzfestival, som har haft store udfordringer med at skaffe nok frivillige og sponsorer til at få økonomien til at hænge sammen. Succesen står og falder med publikumsopbakningen. Der var fyldt helt op Torvet, da Vestre Jazzværk lod deres muntre toner fylde den solbeskinnede plads. Foto: Peter Leth-Larsen