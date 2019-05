Se billederne: Stemning og hygge på Lillebælt Marked

Trods en våd første dag på årets Lillebælt Marked var besøgstallet fornuftigt. Og med en solrig weekend i vente, regner arrangørerne med at nå det forventede antal gæster på mellem 15.000-20.000.

Middelfart: Det er højsæson under Den ny Lillebæltsbro. For netop i disse dage afvikles årets Lillebælt Marked, og det er nummer 27 i rækken. Det begyndte lidt vådt Kristi Himmelfartsdag, men allerede fredag var der tørvejr, og med prognoserne for weekenden var arrangørerne godt tilfredse med udsigten til flere gæster.

Der plejer at dukke mellem 15.000-20.000 gæster op, og de kan så muntre sig med alt fra tivoli til boder og levende musik.

Og når markedet er slut søndag, står arrangørerne af Rock Under Broen klar og tripper for at overtage pladsen, så den er klar til rockfest lørdag 8. juni.