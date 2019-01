Se billederne: Sommerhuse under vand og store bølger i Varbjerg

Onsdag den 2. januar ramte en stormflod store dele af Syddanmark. Langs kysterne i Middelfart Kommune sneg vandet sig i løbet af dagen næsten halvanden meter op over normal vandstandsniveau.

Vejformand i Middelfart Kommune Lars Frandsen var i løbet af onsdagen rundt i hele kommunen for at holde øje med vandstanden. Der var blandt andet problemer ved diget på Føns Strand, hvor der blev skovlet mere jord på, hvor diget var lavest. Foto: Sofie Secher Karlsen

Diget ved stranden i Føns har også ved tidligere vandstandsstigninger været udfordret. I år var folk fra kommunen forbi for at forstærke det, hvor det var lavest. Foto: Sofie Secher Karlsen

Den forhøjede vandstand skyldtes, at nytårets blæsevejr fra vest og nord skubbede en del ekstra vand ind i Lillebælt. Foto: Sofie Secher Karlsen

Også i efteråret 2017 steg vandstanden i Middelfart Kommune til langt over det normale. Her blev vandet varslet til at stige med 1,6 meter. Foto: Sofie Secher Karlsen