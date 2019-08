Se billederne: Små pirater, en masse middelfartere og en borgmester indviede Middelfarts nye plads

Middelfart: Alt fra havfruer, skattejægere, små pirater og helt almindelige middelfartere var fredag eftermiddag med, da byens nye plads blev indviet med tale af borgmester Johannes Lundsfryd (S) og formand for teknisk udvalg Regitze Tilma (V).

- Pladsen er skabt for, at vi kan samles og være fælles på kryds og tværs, sagde borgmesteren blandt andet og kaldte den nye plads foran Kulturøen for et vartegn for kulturlivet i kommunen.

Kulturøpladsen har i knapt et halvt år været spærret, mens der er blevet gravet og renoveret. Ikke kun for at få plads til legeområde, små oaser og en scene - også for at klimasikre området.

Kulturøpladsen er blevet et såkaldt klimadige og er en del af den klimatilpasningsplan, som skal ruste kommunen til øgede regnmængder og stigende vandstande i fremtiden.

Indvielsen af den nye plads blev fredag blandt andet markeret med en skattejagt for de mindste, et besøg af en havfrue, musik og open air biograf med "A star is born".