Se billederne: Renovering fører vartegn tilbage til rødderne

Nørre Aaby: Rusten er banket af, og det gamle jern er blevet slebet. At renovere en gammel oliepumpe er et stort arbejde, men alligevel et arbejde som en flok frivillige fra Nørre Aaby glædeligt har påtaget sig denne sommer. For dem betyder byens vartegn meget, og derfor har de de seneste uger knoklet på hjørnet af Kongsgårdsvej og Østergade.

- Da vi gik i gang, fandt vi ud af, at den havde en anden farve oprindeligt. Den havde en græsgrøn farve, da den stod i marsken, og vi vil gerne føre den tilbage til den, fortæller en af de frivillige, Knud Nyholm.

Nu har pumpen fået den første af to omgange af den grønne maling, og snart får den nummer to.

- Den står faktisk og begynder at se godt ud, og vi har fået god respons på arbejdet. Folk holder ind, og nogle byder os på øl, fortæller Knud Nyholm og tilføjer, at øllene gemmer flokken til sidst på dagen, når fyraften nærmer sig.

Foruden renoveringen af selve pumpen, som snart er færdig, drømmer de frivillige om at få lavet en bænk og et skilt med pumpens historie.

Middelfart Kommune har sat 3000 kroner af til malingen af pumpen, men al renoveringsarbejdet er frivilligt.