Se billederne: Nu flytter gederne endelig ind på plejehjem

Ejby: To græsædende, hvide beboere med horn og klove flyttede mandag ind på plejecentret Egebo. Med hjælp fra både private og lokale erhvervsdrivende har plejehjemmet den seneste tid indsamlet de 20.000 kroner, som en gedefold koster. Gederne låner plejehjemmet af Thorkild Kjær i sommermånederne.

Gedefolden er en af de forandringer, plejehjemmet har lavet på de udendørs områder de seneste år, hvor der både er blevet plads til blomsterbede og stier.

- Puljen vi fik til at anlægge haven for, kunne ikke række til hele havearealet, og derfor stod vi med et område mellem hus 15 og 17, hvor der stadig kun var græsplæne og et par sørgelige buske, fortæller Marianne Quorning, plejehjemsleder på Egebo.

I dag er der stadig græs mellem de to huse, men i stedet for en plæneklipper er to hungeder - mor og datter - flyttet ind.

Formålet med gederne på plejehjemmet er - udover at skabe liv og trivsel - at både dagplejere, børnehaver og andre, får lyst til at komme forbi og hilse på de nye beboere.