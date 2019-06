Børnecykelløbet delt op i aldersklasser var en stor succes, og det gjaldt om at passe på tæerne, når de helt unge talenter kom susende. Så mange børn var der, at arrangørerne kom i bekneb for medaljer. Foto: Jan Bonde

Den tredje udgave af Nørre Aaby i Bevægelse blev en festdag med noget for alle aldre. De 10 samarbejdende foreninger har masser af drømme og ambitioner om at gøre dagen større. "Men vi skal også kunne håndtere det med frivillige. Og hellere gøre det godt i den her størrelse, end at det vokser os ud af hænderne", lyder det fra tovholder Sisse Frankfurth.

Nørre Aaby: Der var Popsi og Krelle til de mindste, der var MGP-stjerner til de lidt større og der var cykelløb og aktiviteter for stort set alle, da Nørre Aaby i Bevægelse lørdag satte Tusindårslegeparken på den anden ende med flere hundrede fremmødte. De kunne fra dagens begyndelse tage fat på de mange aktiviteter og underholdning, som de i 10 samarbejdende foreninger havde linet op. Udover foreningernes egne aktiviteter, var der i år hyret underholdning for at trække flere til. Og især børnefamilierne tog fra på sanglegene med Popsi og Krelle, der havde godt fat i de allermindste fra første akkord. - Det er dejligt at få lov til at vise, hvad legeparken kan sådan en dag, sagde Sisse Frankfurth. Hun er forankret i håndboldklubben, men er én af tovholderne på bevægelsesdagen. - Der er et rigt foreningsliv i byen, og det får vi mulighed for at vise frem. Det er godt at se børnene lege på tværs af de idrætsgrene, de normalt går til. Vi har masser af drømme og ambitioner, der kan gøre dagen større, men vi skal også kunne håndtere det med frivillige. Og hellere gøre det godt i den her størrelse, end at det vokser os ud af hænderne. Nu har vi koblet underholdning på i år. Så må vi se, hvad vi gør næste år, sagde Sisse Frankfurth.

Popsi og Krelle er det, man på nudansk kalder for et "Youtube-fænomen". Lørdag var de i levende live med til at trække børnefamilierne af huse og op til Tusindårslegeparken. Foto: Jan Bonde

Medaljekrise Nørre Aaby i Bevægelse blev opfundet af Nørre Aaby Cykelklubs John Caspersen for tre år siden. En indsats, han sidste år blev tildelt "Bland dig-prisen" for af Fyens Stiftstidende. Igen i år var Caspersen på banen sammen med sine cykelkammerater, for der var løb for såvel de helt små som de lidt større i og omkring Tusindårslegeparken. Og Caspersen fik sved på panden, selv om han for en gangs skyld ikke selv skulle i sadlen. Han var nemlig ved at løbe tør for medaljer, fordi der dukkede flere børn op end forventet. Så der blev talt og talt efter, mens der i kulissen blev arbejdet på at skaffe flere glimtende trofæer til deltagerne.

Der var liv og glade dage ved den tredje udgave af Nørre Aaby i Bevægelse, som blev holdt i Tusindårslegeparken i Nørre Aaby lørdag. Foto: Jan Bonde

Igloo-telt til 100.000 kroner Dagen blev også brugt på at fremvise det helt nye, oppustelige igloo-telt, som med lokaludvalgets hjælp er kommet til byen. Der er plads til 60 personer, og teltet havde debut ved et foredrag forleden aften. Lørdag blev det brugt til scene for de optrædende. - Teltet har kostet 100.000 kroner, men vi har fået penge fra Fynske Bank Fond og fra DGI, så det er fuldt finansieret, fortalte lokaludvalgsformand John Jørgensen. Og nu vi er ved det med pengene, så har den lokale LIP-fond også givet gode tilskud til arrangementet. Så meget, at det var fuldstændig gratis at deltage i dagen. - Vi skal ikke tjene penge på det her. Det skal bare være en fest, sagde Sisse Frankfurth.

Der var liv og glade dage ved den tredje udgave af Nørre Aaby i Bevægelse, som blev holdt i Tusindårslegeparken i Nørre Aaby lørdag. Foto: Jan Bonde

Der var liv og glade dage ved den tredje udgave af Nørre Aaby i Bevægelse, som blev holdt i Tusindårslegeparken i Nørre Aaby lørdag. Foto: Jan Bonde

Der var liv og glade dage ved den tredje udgave af Nørre Aaby i Bevægelse, som blev holdt i Tusindårslegeparken i Nørre Aaby lørdag. Foto: Jan Bonde

Der var liv og glade dage ved den tredje udgave af Nørre Aaby i Bevægelse, som blev holdt i Tusindårslegeparken i Nørre Aaby lørdag. Foto: Jan Bonde

Der var liv og glade dage ved den tredje udgave af Nørre Aaby i Bevægelse, som blev holdt i Tusindårslegeparken i Nørre Aaby lørdag. Foto: Jan Bonde

Der var liv og glade dage ved den tredje udgave af Nørre Aaby i Bevægelse, som blev holdt i Tusindårslegeparken i Nørre Aaby lørdag. Foto: Jan Bonde

Der var liv og glade dage ved den tredje udgave af Nørre Aaby i Bevægelse, som blev holdt i Tusindårslegeparken i Nørre Aaby lørdag. Foto: Jan Bonde

Der var liv og glade dage ved den tredje udgave af Nørre Aaby i Bevægelse, som blev holdt i Tusindårslegeparken i Nørre Aaby lørdag. Foto: Jan Bonde

Der var liv og glade dage ved den tredje udgave af Nørre Aaby i Bevægelse, som blev holdt i Tusindårslegeparken i Nørre Aaby lørdag. Foto: Jan Bonde

Der var liv og glade dage ved den tredje udgave af Nørre Aaby i Bevægelse, som blev holdt i Tusindårslegeparken i Nørre Aaby lørdag. Foto: Jan Bonde

Der var liv og glade dage ved den tredje udgave af Nørre Aaby i Bevægelse, som blev holdt i Tusindårslegeparken i Nørre Aaby lørdag. Foto: Jan Bonde

Der var liv og glade dage ved den tredje udgave af Nørre Aaby i Bevægelse, som blev holdt i Tusindårslegeparken i Nørre Aaby lørdag. Foto: Jan Bonde

Der var liv og glade dage ved den tredje udgave af Nørre Aaby i Bevægelse, som blev holdt i Tusindårslegeparken i Nørre Aaby lørdag. Foto: Jan Bonde

Der var liv og glade dage ved den tredje udgave af Nørre Aaby i Bevægelse, som blev holdt i Tusindårslegeparken i Nørre Aaby lørdag. Foto: Jan Bonde

Der var liv og glade dage ved den tredje udgave af Nørre Aaby i Bevægelse, som blev holdt i Tusindårslegeparken i Nørre Aaby lørdag. Foto: Jan Bonde

John Caspersen og Sisse Frankfurth måtte lige finde ud af det med medaljerne, da det gik op for John Caspersen, at børnecykelløbet var endnu mere populært, end han havde forestillet sig. Foto: Jan Bonde

Der var liv og glade dage ved den tredje udgave af Nørre Aaby i Bevægelse, som blev holdt i Tusindårslegeparken i Nørre Aaby lørdag. Foto: Jan Bonde

Der var liv og glade dage ved den tredje udgave af Nørre Aaby i Bevægelse, som blev holdt i Tusindårslegeparken i Nørre Aaby lørdag. Foto: Jan Bonde