Se billederne: Kreativt klippe-klistre i Lillebæltshallen

Middelfart: 280 scrapbookere sidder denne weekend i Lillebæltshallen og klipper, klistrer, udveksler gode idéer og får udlevet noget kreativitet.

Det er 10. år, at scrapbookere fra hele landet kommer til Middelfart. Messen startede ellers med at finde sted i det midtfynske, i Gislev, men da Middelfart jo ligger lige i smørhullet så blev den flyttet hertil.

- Det var på grund af infrastrukturen og overnatningsmulighederne. De er her hele weekenden, og de bor over alt. I bed and breakfast, på vandrehjem og på hoteller, fortæller Heidi Jensen, der er stifter af scrapbooking-messen.