Se billederne: Iskold start på Open by night

Middelfart: Fredag var udråbt til at være årets hidtil varmeste dag.

Så hvad var ikke mere passende end en iskold oplevelse på Torvet i Middelfart. I hvert fald for hænder og fingre?

Open by night i Middelfart plejer at trække masser af folk til midtbyen, og ved 17-18-tiden var både små og større hænder i fuld sving med at lave isskulpturer. Blandt andre brødrene Laurits og Erik Christiansen, der forsøgte at hakke en krukke ud af en isblok.

Se alle billederne i artiklen her.