En ildtornado var et af højdepunkterne til under videnskabsshowet med Kåre og Emil. Foto: Daniel Kofoed.

Flere nye skraldebiler på vej

Dorte Pedersen kører selv på ruten i Strib og fortæller, at det er forholdvis få gange, hvor renovationsmedarbejderne har reageret på en forkert eller manglende sortering.

Og så er arbejdsgangen også ny og spændende for de ansatte.

- Det er en god måde, det er startet på, hvor vi har kunnet tage nogle af børnesygdommene, og så er det en helt anden måde at arbejde på for os på, siger Dorte Pedersen, der havde travlt med at vise skraldebilen frem for de nysgerrige sjæle.

Hun kunne desuden fortælle, at der er bestilt yderligere fire af de nyeste skraldebiler, som både kan åbne låget på skraldespanden og tømme en todelt spand på én gang.