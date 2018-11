Se billederne: En sejlende julemand indtog igen Middelfart og tændte lys på torvet

Utålmodigheden var til at tage og føle på hos de mange børn fredag eftermiddag, hvor flere hundrede mennesker var samlet for at tage imod julemanden og følge ham op til Torvet for at tænde det store juletræ.

Nissehuer og smartphones

Og rigtig nok. Der gik ikke længe, inden julemanden med sine to nissepiger kom sejlende ind til stor fornøjelse for de mange børn, som vinkede begejstret til dem. Og imellem alle nissehuerne kunne man nu også se et hav af smartphones, der blev taget frem for at få et billede af den populære herre med hvidt skæg og det velkendte røde tøj.

Til julemusik af bandet Nizzebanden, som i dagens anledning var klædt ud som Rudolf, et juletræ, en snemand og et julehjerte kørte julemanden op til Torvet i en gammel brandbil flankeret af brandmænd og en hale af mennesker efter sig. Efter at have hilst på børnene og enkelte voksne blev han hejst op af brandbilen, som stod klar på Torvet.

- Se! Kan du se ham? lød det i folkemængden, som havde samlet sig om det store juletræ.

- Lige om lidt kommer der lys i juletræet, sagde en anden, mens alles øjne var rettet op mod træets top.