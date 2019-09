Se billederne: Den røde snor blev klippet og Den Gamle Lillebæltsbro genåbnet

Middelfarts borgmester Johannes Lundsfryd og viceborgmester i Fredericia Susanne Eilersen klippede den røde snor klokken syv fredag morgen 13. september, og Den gamle Lillebæltsbro blev genåbnet for biltrafik, efter at have været lukket for biltrafik siden 29. januar. Foto: Peter Leth-Larsen