Se billederne: DM-stævne for udsatte fyldte hallen i Nørre Aaby

Lørdag dannede Vestfyns Kultur- og Idrætscenter i Nørre Aaby rammerne om et DM-stævne i indendørs fodbold for udsatte borgere fra hele landet.

Nørre Aaby: Det store arrangement var noget Michael Fischer fra Nørre Aaby havde formået at trække til byen. Han har siden august stået i spidsen for et fodboldhold for tidligere misbrugere mellem 15 og 25 år.

Også borgmester Johannes Lundsfryd (S) dukkede op og kastede sig ind i kampen om en sejr på halgulvet.

Stævnet blev arrangeret i samarbejde med Landsforeningen for Væresteder og Sport for Livet.