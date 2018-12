Se billederne: Børnehavebørn overværede brandvæsnet klippe bil fra hinanden i Ejby

Ejby: Der var skruet op for wauw-faktoren, da omkring 40 børn fra Gelsted Børnehus og Børnehuset Egetræet i Ejby fredag var forbi brandstationen på Anlægsvej. Her fik de lov til at overvære, hvordan brandvæsnet klipper en bil op, når de skal redde en fastklemt bilist.

Faktisk var der næsten helt stille, da de mange brandmænd arbejdede sammen om at fjerne taget på den blå bil, som de af og til gør det, når de rykker ud til alvorlige færdselsuheld i det vestfynske.

Da to brandbiler, en i hver ende af den ødelagte blå bil, trak hver sin vej, og bilen flækkede på midten, gik der et sus gennem de mange børn.

- Det er jo helt vildt, sagde en dreng i gul refleksvest fra Gelsted Børnehus måbende, da børnene bagefter fik lov til at kigge nærmere på det opklippede køretøj.

Børnene fik indsigt i, hvad det vil sige at være brandmand, og fik lov til at komme indenfor i brandbilerne og prøve brandmændenes hjelme.