Nordvestfyn: Søndag formiddag gik starten til endnu en udgave af Tour de Vestfyn, og selv om løbsarrangør Keld Højgaard Kristensen havde håbet på lidt flere tilmeldte, kunne han sende mere end 700 motionscyklister ud på de fem ruter af varierende længder.

- Jeg tror, vi deltagermæssigt toppede for et par år siden. Der er så mange motionscykelløb i hele landet i dag, og vi er derfor mange om buddet, sagde han og henviste til, at også vejret sandsynligvis spillede en rolle i år.

- Jeg tror også, at deltagertallet ligger her omkring (de 700, red.) om fem år.

Vejret søndag var præget af både regnbyger og kraftig blæst, og det er langt fra optimalt cykelvejr. Derfor blev de mange motionister flere gange mindet om at passe på sig selv og hinanden på turen, der enten var 125, 75, 50, 25 eller 10 kilometer lang.