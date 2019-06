Sct. Georgs Gildet uddeler små flag på alle lokale plejehjem

Middelfart: På Valdemarsdag lørdag den 15. juni markerer Danmarks-Samfundet 800 års jubilæum for vores nationale flag dannebrog. Det sker i Middelfart med en særudstilling på biblioteket og byens flagallé vil pynte gaderne. Bibliotekets udstilling åbner 7. juni og kan ses måneden ud. Sct. Georgs Gilderne vil som tidligere år forære alle beboerne på kommunens plejecenter det lille valdemarsflag.

Alle foreningsfanerne er inviteret til at deltage i den officielle markering på Odense Rådhus søndag den 16. juni, da man på selve dagen lørdag den 15. juni hellere vil deltage i festlighederne i København med blandt andet march gennem byen fra Rosenborg Slot til Rådhuset, hvor der er forskellig underholdning.

Overalt sælges denne dag det lille valdemarsflag for dermed at skaffe midler til Danmarks-Samfundet, hvilket giver mulighed for til næste år at efterkomme flere ansøgninger om nye faner eller fornyelse af godt slidte.