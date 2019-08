Sammen mod sklerose: Middelfart vil stoppe frygtet sygdom

- De fleste af os kender et menneske med sklerose og har set sygdommens konsekvenser. Derfor opfordrer vi alle til at være med til at samle ind, siger Klaus Høm, som er direktør i Scleroseforeningen.

Det er en alvorlig udvikling, som Scleroseforeningen kæmper for at stoppe. Søndag 8. september banker foreningens frivillige folk derfor på dørene i Middelfart for at samle penge ind til forskning i sygdommen.

Lokale går forrest

Indsamlingen er den første landsdækkende for Scleroseforeningen, og foreningens 46 lokalafdelinger går forrest i kampen mod sklerose.

I Vestfyns Lokalafdeling er en af dem, der skal samle ind i Middelfart 47-årige Louise Kirstine Clement.

- Jeg samler ind, fordi jeg selv fik konstateret sclerose for snart fem år siden. Jeg ved, hvor vigtigt det er at samle en masse penge ind til forskning, for det er jo ved hjælp af forskning, at man har kunnet udvikle den medicin, jeg får. Samtidig kan man jo ikke se på mig, at jeg er syg. Derfor samler jeg også ind for at være med til at oplyse om sygdommen.

Indsamlingens mål er at sikre flere penge til forskning i sygdommen.

Vil du være med til at stoppe sklerose kan du melde dig på www.sammenmodsclerose.dk.