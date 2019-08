Sætter fokus på unge med handicap: Borgmester og viceborgmestre skal ræse om kap i kørestole

Middelfart Kommunes 2. viceborgmester Ulla Sørensen (S) skal møde to politiske kolleger i et kørestolskapløb på Nytorv fredag. Formålet med løbet er at sætte fokus på unge, der lever med handicap.

Middelfart: Ulla Sørensen (S), 2. viceborgmester i Middelfart Kommune, kommer til at være på hjemmebane, når hun fredag eftermiddag skal i et særligt kapløb med to politiske kolleger på Nytorv. Modstanderne er Søren Steen Andersen (V), borgmester i Assens Kommune, og Susanne Eilersen (DF), 1. viceborgmester i Fredericia Kommune, og køretøjet, de hver især skal forsøge at sætte fart under, er en kørestol. Kapløbet sker som led i et arrangement under Dansk Handicap Forbund Lillebælt, som har til formål at sætte fokus på unge med handicap. - Tanken er, at de (borgmestrene, red.) også skal opleve, hvordan det er at sidde i en kørestol og forsøge at komme i fuld fart, mens det hele enten bare fungerer eller ikke fungerer, forklarer Gitte Reckendorff Nielsen, der er formand for handicapforbundets Lillebælt-afdeling. Hun vil indlede dagen med en velkomst klokken 14, hvorefter startskuddet til kørestolsræset vil lyde. Når ræset er afgjort, vil Ulla Sørensen holde tale om mulighederne for de unge i Middelfart Kommune, der lever med et handicap.

Snak om fordomme Siden vil der være mulighed for at komme forbi en campingvogn og få en snak om, hvordan man kan arbejde for at nedbryde fordomme på handicapområdet. Klokken 15.30 vil formand for Ungdomskredsen i Dansk Handicap Forbund Zakaria Naser gå på talerstolen for at belyse de udfordringer, det medfører at leve med et handicap, mens man er ung. - Vi har indgået et samarbejde med ungdomskredsen, idet vi synes, det er rigtig vigtigt at få sat fokus på, hvordan unge med handicap kan leve et liv med lige muligheder, forklarer Gitte Reckendorff Nielsen. Efter Zakaria Nasers oplæg er det tid til, at børn kan følge i hælene på de tre politikere og dyste mod hinanden i nye kørestolskapløb. Susanne Olsen, som er formand for Dansk Handicap Forbund, vil runde arrangementet af med en kort tale, inden der bliver sagt farvel og tak klokken 17. Det var oprindeligt borgmester Johannes Lundsfryd (S), der skulle have deltaget i kørestolskapløbet på Middelfart Kommunes vegne. Han har dog måttet melde afbud på grund af andre politiske opgaver.